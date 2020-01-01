Манчестер Юнайтед не удалось обыграть Кристал Пэлас

Красные дьяволы потеряли очки во втором матче подряд.

В матче 29-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Кристал Пэлас в гостях.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе Селхерст Парк и завершилась со счетом 0:0.

На протяжении большей части игры Красные дьяволы владели преимуществом, но так и не смогли реализовать хотя бы один из своих моментов. Команда Сульшера потеряла очки во втором туре подряд.

После этого матча Манчестер Юнайтед остался на втором месте в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 51 очко. Кристал Пэлас занимает 13 позицию, набрав 34 очка.

Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед 0:0

Кристал Пэлас: Гуаита — ван Аанхолт, Кэхилл, Куяте, Уорд — Маккарти (Ридевалд, 63), Миливоевич — Айю, Эзе (Шлупп, 84), Таунсенд — Бентеке

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Шоу, Магуайр, Байи, Ван-Биссака — Матич, Фред (Мактоминей, 74) — Рашфорд, Фернандеш, Гринвуд — Кавани (Джеймс, 77)

Предупреждение: Ридевалд