Манчестер Сити без Зинченко одолел Вулверхэмптон

Украинец провел весь матч на скамейке запасных.

Манчестер Сити на классе обыграл Вулверхэмптон (4:1) в поединке 29-го тура чемпионата Англии.

Хозяева вышли вперед на 15-й минуте благодаря автоголу Леандера Дендонкера. Затем дубль в составе "горожан" оформил Габриэл Жезус. Еще один мяч забил Рияд Марез.

Вулверхэмптон ответил взятием ворот в исполнении Конора Коади.

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных.

Манчестер Сити одержал 15-ю победу в АПЛ подряд и укрепил лидерство в турнирной таблице, набрав 65 очков. Вулверхэмптон занимает 12-ю строчку (34 балла).

Манчестер Сити — Вулверхэмптон 4:1

Голы: Дендонкер (автогол, 15), Марез, 90, Жезус, 80, 90+3.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу — Де Брюйне, Родри, Силва (Гюндоган, 82) — Марез, Жезус, Стерлинг.

Вулверхэмптон: Патрисиу — Дендонкер, Коуди, Сесс — Хувер, Невеш (Отасоуи, 90), Моутиньо, Джонни (Сильва, 55) — Семеду, Траоре — Нету.

Предупрежден: Нету, 71.