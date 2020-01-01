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Зинченко - в запасе на поединок с Вулверхэмптоном

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Украинец начнет поединок со скамейки запасных.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

В рамках 29-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити дома примет Вулверхэмптон.

Стали известны стартовые составы Манчестер Сити и Вулверхэмптона на этот поединок.

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко не оказался в стартовом составе команды, уступив место на поле Жоау Канселу.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу — Де Брюйне, Родри, Силва — Марез, Жезус, Стерлинг.

Запасные: Штеффен, Стоунз, Гарсия, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Фоден, Торрес, Агуэро.

Вулверхэмптон: Патрисиу — Дендонкер, Коуди, Сесс — Хувер, Невеш, Моутиньо, Джонни — Семеду, Траоре — Нету.

Запасные: Радди, Аит Нури, Боли, Жозе, Гиббс-Уайт, Килман, Витинья, Отасоуи, Сильва.

Поединок Манчестер Сити - Вулверхэмптон начнется в 22:00 по Киеву.

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Теги: Александр Зинченко, Ман Сити, АПЛ, Вулверхэмптон
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