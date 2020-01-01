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Арсенал может расстаться с одним из лидирующих форвардов

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Французский футболист может сменить клуб летом.
Александер Ляказетт
Александер Ляказетт
Getty Images

Александер Ляказетт может покинуть Арсенал в конце сезона. Лондонский клуб готов рассмотреть достойные предложения по французскому форварду.

Об этом сообщает Football London.

Контракт французского форварда с "канонирами" рассчитан до лета 2022 года. Руководство Арсенала пока не планирует предлагать Ляказетту новое соглашение, что существенно повышает вероятность его скорого ухода.

Как отмечает источник, лондонцы готовы рассмотреть предложения по форварду. На Ляказетта претендуют сразу три клуба - Атлетико, Монако и Рома.

В нынешнем сезоне 29-летний француз провел за Арсенал 30 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и отдав три ассиста.

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Теги: Александер Ляказетт, Арсенал, АПЛ
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