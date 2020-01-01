Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Защитник Вулверхэмптона хотел бы играть за сборную Украины - источник

Комментариев: 0
За футболистом следит тренерский штаб Андрея Шевченко.
Макс Килман
Макс Килман
Getty Images

Центральный защитник Вулверхэмптона Макс Килман изъявил желание играть за сборную Украины.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в своем шоу Цыганик Live.

У 23-летнего англичанина украинские корни, а за ним еще с прошлого года следит тренерский штаб Андрея Шевченко. Чтобы стать частью национальной команды, Килман должен получить украинский паспорт.

В текущем сезоне Килман сыграл 17 матчах Вулверхэмптона и отдал две результативные передачи.

Поделись:
Теги: Вулверхэмптон, сборная Украины, Андрей Шевченко, Макс Килман
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь