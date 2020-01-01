Защитник Вулверхэмптона хотел бы играть за сборную Украины - источник

За футболистом следит тренерский штаб Андрея Шевченко.

Центральный защитник Вулверхэмптона Макс Килман изъявил желание играть за сборную Украины.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в своем шоу Цыганик Live.

У 23-летнего англичанина украинские корни, а за ним еще с прошлого года следит тренерский штаб Андрея Шевченко. Чтобы стать частью национальной команды, Килман должен получить украинский паспорт.

В текущем сезоне Килман сыграл 17 матчах Вулверхэмптона и отдал две результативные передачи.