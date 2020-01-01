"Он мне как сын": Гвардиола сообщил об уходе защитника из Ман Сити

Эрик Гарсия покинет Ман Сити ради перехода в Барселону.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник клуба Эрик Гарсия перейдет в Барселону.

20-летний футболист покинет клуб летом.

"Эрик Гарсия мне как сын. В прошлом сезоне после коронавируса он был нашим лучшим центральным защитником. Но он собирается играть за Барселону. Гарсия — не среднестатистический игрок, это топ-футболист", — сказал Гвардиола в комментарии Goal.com.

Ожидается, что Гарсия летом подпишет 5-летний контракт с Манчестер Сити.

В этом сезоне испанский защитник провел 9 матчей за Манчестер Сити. Гарсия является воспитанником Барселоны, откуда в 2017 году и перебрался в систему английского клуба.