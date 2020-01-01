Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Челси — Манчестер Юнайтед 0:0 Видеообзор матча чемпионата Англии

Комментариев: 0
Обе команды могли забивать, но матч завершился нулевой ничьей.

Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед
Getty Images

Лондонский Челси сыграл вничью со счетом 0:0 домашний матч 26-го тура чемпионата Англии против Манчестер Юнайтед.

Обе команды могли забивать и не один раз. И у Челси, и у Манчестер Юнайтед получалось создавать перспективные атаки, однако забить ни одна из команд не смогла. Таким образом, один из главных матчей тура в чемпионате Англии завершился нулевой ничьей.

Челси - Манчестер Юнайтед - 0:0

Челси: Менди - Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта - Чилуэлл, Канте, Ковачич, Зиеш (Вернер, 78), Маунт, Хадсон-Одои (Джеймс, 46) - Жиру (Пулишич, 65).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Шоу, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака - Фред, Джеймс, Мактомини, Фернандеш, Рэшфорд - Гринвуд (Марсьяль, 79).

Предупреждения: Чилуэлл - Фред, Магуайр.

Поделись:
Теги: АПЛ, Челси, Манчестер Юнайтед
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь