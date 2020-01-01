Челси — Манчестер Юнайтед 0:0 Видеообзор матча чемпионата Англии

Обе команды могли забивать, но матч завершился нулевой ничьей.

Челси - Манчестер Юнайтед Getty Images

Лондонский Челси сыграл вничью со счетом 0:0 домашний матч 26-го тура чемпионата Англии против Манчестер Юнайтед.

Обе команды могли забивать и не один раз. И у Челси, и у Манчестер Юнайтед получалось создавать перспективные атаки, однако забить ни одна из команд не смогла. Таким образом, один из главных матчей тура в чемпионате Англии завершился нулевой ничьей.

Челси - Манчестер Юнайтед - 0:0

Челси: Менди - Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта - Чилуэлл, Канте, Ковачич, Зиеш (Вернер, 78), Маунт, Хадсон-Одои (Джеймс, 46) - Жиру (Пулишич, 65).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Шоу, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака - Фред, Джеймс, Мактомини, Фернандеш, Рэшфорд - Гринвуд (Марсьяль, 79).

Предупреждения: Чилуэлл - Фред, Магуайр.