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Челси и Манчестер Юнайтед сыграли вничью с сухим счетом

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Равная игра завершилась нулевой ничьей.
Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед
Getty Images

Лондонский Челси и Манчестер Юнайтед сыграли вничью с сухим счетом матч 26-го тура чемпионата Англии.

Игра была равной, моменты, чтобы забить, были у обеих команд. В середине первого тайма мяч попал в руку Каллуму Хадсону-Одои в штрафной площадке хозяев, однако арбитр Стюарт Эттуэлл после просмотра видеоповтора назначать пенальти не стал.

В начале второго тайма отлично отработал вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа, который обезвредил удар Хакима Зийеша в упор после прострела Бена Чилуэлла. А через десять минут удару Мэйсона Гринвуда в угол ворот Эдуара Менди немного не хватило точности.

После этой ничьей Челси опустился на пятую позицию в турнирной таблице. А Манчестер Юнайтед продолжает оставаться на второй позиции и отстает от Манчестер Сити на восемь очков.

Челси - Манчестер Юнайтед - 0:0

Челси: Менди - Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта - Чилуэлл, Канте, Ковачич, Зиеш (Вернер, 78), Маунт, Хадсон-Одои (Джеймс, 46) - Жиру (Пулишич, 65).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Шоу, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака - Фред, Джеймс, Мактомини, Фернандеш, Рэшфорд - Гринвуд (Марсьяль, 79).

Предупреждения: Чилуэлл - Фред, Магуайр.

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Теги: АПЛ, Челси, Манчестер Юнайтед
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