Отец Алиссона найден мертвым в Бразилии
57-летний мужчина ушел купаться на озеро возле своего дома и пропал.
В семье голкипера Ливерпуля Алиссона Жозе Беккера случилось горе. Отец футболиста вчера утонул в Бразилии.
Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на данные полиции.
Отмечается, 57-летний мужчина погиб недалеко от города Ринкау-ду-Инферно, купаясь в озере.
В среду Жозе Бекер был объявлен без вести пропавшим около 17:00 по бразильскому времени. Его тело было найдено командой пожарной службы в 23:59. Следов насильственной смерти не обнаружено.
В ближайшем матче чемпионата Англии Ливерпуль сыграет с Шеффилд Юнайтед 28 февраля.
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