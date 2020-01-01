Отец Алиссона найден мертвым в Бразилии

57-летний мужчина ушел купаться на озеро возле своего дома и пропал.

В семье голкипера Ливерпуля Алиссона Жозе Беккера случилось горе. Отец футболиста вчера утонул в Бразилии.

Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на данные полиции.

Отмечается, 57-летний мужчина погиб недалеко от города Ринкау-ду-Инферно, купаясь в озере.

В среду Жозе Бекер был объявлен без вести пропавшим около 17:00 по бразильскому времени. Его тело было найдено командой пожарной службы в 23:59. Следов насильственной смерти не обнаружено.

В ближайшем матче чемпионата Англии Ливерпуль сыграет с Шеффилд Юнайтед 28 февраля.