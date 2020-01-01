Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Отец Алиссона найден мертвым в Бразилии

Комментариев: 0
57-летний мужчина ушел купаться на озеро возле своего дома и пропал.
Алиссон
Алиссон
Getty Images

В семье голкипера Ливерпуля Алиссона Жозе Беккера случилось горе. Отец футболиста вчера утонул в Бразилии.

Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на данные полиции.

Отмечается, 57-летний мужчина погиб недалеко от города Ринкау-ду-Инферно, купаясь в озере.

В среду Жозе Бекер был объявлен без вести пропавшим около 17:00 по бразильскому времени. Его тело было найдено командой пожарной службы в 23:59. Следов насильственной смерти не обнаружено.

В ближайшем матче чемпионата Англии Ливерпуль сыграет с Шеффилд Юнайтед 28 февраля.

Поделись:
Теги: Алиссон, Ливерпуль
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь