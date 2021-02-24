Капитан Ливерпуля рискует пропустить чемпионат Европы

Хендерсон травмировал паховою зону.

Английский Ливерпуль может остаться без помощи капитана команды Джордана Хендерсона на предстоящем чемпионате Европы.

Об этом сообщает The Athletic.

Футболист травмировался в матче против Эвертона (0:2) 25-го тура АПЛ. Пока не ясно, понадобится ли 30-летнему игроку операция. На его восстановление может уйти от 6 до 12 недель.

Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 12 июля на 12 стадионах в 11 странах. На турнире сборная Англии сыграет с Хорватией, Чехией и Шотландией.

Отметим, что в этом сезоне Хендерсон провел 28 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.