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Легенда МЮ раскритиковал Магуайра

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Футболист перебывает не в лучших кондициях.
Харри Магуайр
Харри Магуайр
Getty Images

Бывший защитник сборной Англии и Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд недоволен физической формой капитана "красных дьяволов" Харри Магуайра.

"В Англии нет такого человека, который еженедельно смотрит матчи Премьер-лиги, и сказал бы вам, что Магуайр сейчас лучше, чем Майкл Кин. Ни единого шанса.

Майкл Кин постоянно играет в Эвертоне на позиции центрального защитника, поэтому сейчас я бы ставил в сборной Англии именно Кина и Джона Стоунса. Стоунз вернул себе прежнюю форму, так что он снова в деле, и у него есть опыт, что является плюсом".

"Магуайр не в слишком хорошей форме. И следующий в очереди – Майкл Кин. Если тренер сборной ищет оптимальный вариант, то это, естественно, Кин", — цитирует Фердинанда Goal ссылаясь на канал Rio Ferdinand Presents FIVE в YouTube.

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Теги: Рио Фердинанд, Харри Магуайр, МЮ
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