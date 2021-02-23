Вратарь Лидса стал рекордсменом АПЛ

Кипер установил уникальное достижение.

В рамках перенесенного 18-го тура АПЛ Лидс не оставил шансов Саутгемптону (3:0).

По итогам этого поединка страж ворот Лидса Иллан Меслие стал рекордсменом Премьер-лиги.

Дело в том, что именно эта игра стала для него восьмой без пропущенных голов в нынешнем сезоне.

Так 20-летний Меслие установил рекорд по количеству "сухих" матчей среди голкиперов до 21 года.

🧤 New @premierleague record! @MeslierIllan becomes the first goalkeeper under 21 to record eight clean sheets in a single season! pic.twitter.com/Tlj30dhGXn — Leeds United (@LUFC) February 23, 2021

Напомним, Меслие перебрался в Лидс из французского Лорьяна в начале текущего сезона за 6,4 миллиона евро.