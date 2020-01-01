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Лидс крупно обыграл Саутхэмптон

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Команда Марсело Бьелсы забила три безответных мяча.
Лидс - Саутхэмптон
Лидс - Саутхэмптон
Getty Images

Лидс забил три безответных мяча в ворота Саутхэмптона в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии.

Открыли счет хозяева сразу после начала второго тайма. Патрик Бэмфорд забил, а Тайлер Робертс ему ассистировал. В середине второго тайма Стюарт Даллас с подачи Элдера Кошты удвоил счет, а за шесть минут до конца основного времени игры Рафинья забил третий гол.

Лидс после этой победы поднялся на 10-ю позицию и остатет от зоны выхода в еврокубки на восемь очков. Саутхэмптон опустился на 14-е место.

Лидс - Саутхэмптон - 3:0

Голы: Бэмфорд, 47, Даллас, 78, Рафинья, 84.

Лидс: Мелье - Стрейк, Купер, Льоренте - Эйлинг, Даллас, Робертс (Эрнандес, 75), Клих (Алиоски, 59), Харрисон (Кошта, 46), Рафинья - Бэмфорд.

Саутхэмптон: Маккарти - Бертран, Вестергор, Салису, Беднарек - Телла (Минамино, 58), Уорд-Проуз, Ромеу (Дженепо, 70), Армстронг - Рэдмонд (Ингс, 58), Адамс.

Предупреждения: Рафинья - Вестергор, Дженепо.

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Теги: АПЛ, Лидс, Саутгемптон
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