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В Тоттенхэме нашли замену Моуринью - источник

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"Шпоры" хотели бы видеть на этой должности Юлиана Нагельсмана.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Руководство Тоттенхэма определилось с главным кандидатом на пост Жозе Моуринью, в случае его отставки. Им стал главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсман, пишет The Telegraph.

Отмечается, что Нагельсман не готов покинуть Лейпциг посреди сезона, поэтому это дает шанс Моуринью исправить ситуацию в команде, но все же у него всего 12 дней, по итогам которых в клубе будут готовы принять решение.

В этот отрезок у Тоттенхэма весьма насыщенный график – матчи против Вольфсбергера в Лиге Европы (победа в первом матче 4:1), а также против Бернли, Фулхэма и Кристал Пэлас в АПЛ.

Сейчас Тоттенхэм находится на 9-м месте в АПЛ после 25 туров, проиграв 4 из 5 последних матчей.

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Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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