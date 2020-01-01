Брайтон – Кристал Пэлас 1:2 видео голов и обзор матча
Брайтон поплатился за слабую реализацию.
В рамках поединка 25-го тура АПЛ Брайтон уступил Кристал Пэлас.
Победный гол Кристал Пэлас пришелся аж на компенсированное ко второму тайму время, а его автором стал Кристиан Бентеке.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Брайтон — Кристал Пэлас:
Брайтон — Кристал Пэлас 1:2
Голы: Велтман, 55 — Матета, 28, Бентеке, 90+5
Брайтон: Санчес, Велтман, Данк, Уайт, Берн, Мак Аллистер (Лаллана, 68), Гросс (Джаханбахш, 81), Альсате (Уэлбек, 46), Биссума, Троссард, Мопе.
Кристал Пэлас: Гуаита, Уорд, Кэйхилл, Митчелл, Ридевалд, Таунсенд, Куяте, Миливоевич, Эзе (Маккарти, 90), Матета (Бентеке, 75), Айю.
Предупреждения: Берн, Велтман.
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