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Брайтон – Кристал Пэлас 1:2 видео голов и обзор матча

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Брайтон поплатился за слабую реализацию.

Брайтон – Кристал Пэлас
Брайтон – Кристал Пэлас
Getty Images

В рамках поединка 25-го тура АПЛ Брайтон уступил Кристал Пэлас.

Победный гол Кристал Пэлас пришелся аж на компенсированное ко второму тайму время, а его автором стал Кристиан Бентеке.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Брайтон — Кристал Пэлас:

Брайтон — Кристал Пэлас 1:2

Голы: Велтман, 55 — Матета, 28, Бентеке, 90+5

Брайтон: Санчес, Велтман, Данк, Уайт, Берн, Мак Аллистер (Лаллана, 68), Гросс (Джаханбахш, 81), Альсате (Уэлбек, 46), Биссума, Троссард, Мопе.

Кристал Пэлас: Гуаита, Уорд, Кэйхилл, Митчелл, Ридевалд, Таунсенд, Куяте, Миливоевич, Эзе (Маккарти, 90), Матета (Бентеке, 75), Айю.

Предупреждения: Берн, Велтман.

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Теги: АПЛ, Брайтон, Кристал Пэлас
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