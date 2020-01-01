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Кристал Пэлас вырвал победу у Брайтона

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Победный гол был забит на 95-й минуте.
Брайтон - Кристал Пэлас
Брайтон - Кристал Пэлас
Getty Images

В рамках поединка 25-го тура АПЛ Брайтон нанес 25 ударов по воротам Кристал Пэлас, но пропустил два гола из трех ударов - и проиграл.

Счет матча открыл Матета в середине первого тайма. Далее Брайтону удалось немного отыграться.

Судьба поединка была решена уже в компенсированное ко второму тайму время, а его автором стал Кристиан Бентеке.

Брайтон — Кристал Пэлас 1:2

Голы: Велтман, 55 — Матета, 28, Бентеке, 90+5

Брайтон: Санчес, Велтман, Данк, Уайт, Берн, Мак Аллистер (Лаллана, 68), Гросс (Джаханбахш, 81), Альсате (Уэлбек, 46), Биссума, Троссард, Мопе.

Кристал Пэлас: Гуаита, Уорд, Кэйхилл, Митчелл, Ридевалд, Таунсенд, Куяте, Миливоевич, Эзе (Маккарти, 90), Матета (Бентеке, 75), Айю.

Предупреждения: Берн, Велтман.

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Теги: Брайтон, Кристал Пэлас, АПЛ
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