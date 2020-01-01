АПЛ может вернуть болельщиков на стадионы уже в мае
Последний тур сезона чемпионата Англии может пройти с болельщиками.
Английские фанаты смогут снова заполнить арены во время 38-го тура АПЛ.
Об этом пишет AP.
Правительство объявило, что третий этап постепенного ослабления карантина, вызванного пандемией коронавируса начнется не раньше 17 мая, а значит зрители на трибуны смогут вернуться не раньше 23 мая – день последнего тура.
При этом на стадион смогут попасть до 10 тысяч болельщиков на стадионы, вместимость которых превышает 40 тысяч мест. Менее крупные арены будут заполнены на четверть вместимости.
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