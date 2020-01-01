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АПЛ может вернуть болельщиков на стадионы уже в мае

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Последний тур сезона чемпионата Англии может пройти с болельщиками.
Брайтон - Шеффилд Юнайтед
Брайтон - Шеффилд Юнайтед
Getty Images

Английские фанаты смогут снова заполнить арены во время 38-го тура АПЛ.

Об этом пишет AP.

Правительство объявило, что третий этап постепенного ослабления карантина, вызванного пандемией коронавируса начнется не раньше 17 мая, а значит зрители на трибуны смогут вернуться не раньше 23 мая – день последнего тура.

При этом на стадион смогут попасть до 10 тысяч болельщиков на стадионы, вместимость которых превышает 40 тысяч мест. Менее крупные арены будут заполнены на четверть вместимости.

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Теги: АПЛ, COVID-19
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