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Экс-звезда Челси обвинил Моуринью в предательстве

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Филипе Луис не захотел оставаться в лондонском клубе из-за Жозе Моуринью.
Филипе Луис
Филипе Луис
Getty Images

Бывший футболист Челси Филипе Луис рассказал, почему покинул лондонский клуб.

"В первой игре я остался на скамейке запасных. После матча я пришел в кабинет Моуринью и спросил у него, зачем меня подписывали. Его ответ был краток: "С Аспиликуэтой оборона была надежнее, а должен был отвоевать свое место".

Для меня это был шок, ведь мое имя говорит о том, что я должен быть первым выбором. Но он был прав. Я играл не лучшим образом. Но в то же время я считаю, что для того, чтобы расти, нужно играть.

Я никогда не жалел о своем решении перейти в Челси, ведь я оказался в одном из самых больших клубов мира, но все хотят играть".

Футболист рассказал, что стало последней каплей в Челси.

"Меня Моуринью не поставил в стартовый состав на финал Кубка лиги, несмотря на то, что я провел все матчи турнира до этого. Тогда я чувствовал себя преданным. Я не хотел работать с Моуринью еще один год. Но это не его вина. Мы выиграли в финале, а у меня дома висит медаль!", - приводит слова Луиса Daily Mail.

Напомним, в Челси Филипе Луис выиграл чемпионат Англии и Кубок английской лиги. Сейчас футболист выступает за Фламенго.

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Теги: Филипе Луис, Челси, Фламенго, футбол
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