Манчестер Юнайтед может усилиться звездой аутсайдера АПЛ
Уилфрид Заа близок к возвращению в МЮ.
Нападающий Кристал Пэлас Уилфрид Заа собирается покинуть клуб в конце сезона, утверждает изданиеTodo Fichajes.
Источник утверждает, что если будет необходимо, то футболист подаст руководству прошение о трансфере.
Среди кандидатов на подписание Уилфрида Заа называют его бывший клуб — Манчестер Юнайтед.
Нападающий в текущем сезоне провел 20 матчей на клубном уровне, в которых отметился девятью голами и двумя ассистами.
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