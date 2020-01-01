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Манчестер Юнайтед может усилиться звездой аутсайдера АПЛ

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Уилфрид Заа близок к возвращению в МЮ.
Уилфрид Заа
Уилфрид Заа
Getty Images

Нападающий Кристал Пэлас Уилфрид Заа собирается покинуть клуб в конце сезона, утверждает изданиеTodo Fichajes.

Источник утверждает, что если будет необходимо, то футболист подаст руководству прошение о трансфере.

Среди кандидатов на подписание Уилфрида Заа называют его бывший клуб — Манчестер Юнайтед.

Нападающий в текущем сезоне провел 20 матчей на клубном уровне, в которых отметился девятью голами и двумя ассистами.

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Теги: Уилфрид Заа, футбол, Манчестер Юнайтед
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