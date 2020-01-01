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Клопп озвучил главную проблему Ливерпуля

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Наставник "красных" высказался о чемпионской гонке в АПЛ.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

По результатам 25 туров чемпионата Англии Ливерпуль занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидера Манчестер Сити на 16 очков.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп уверен, что его команда не была бы в таком положении, если бы текущий сезон был таким же, как остальные.

"Никогда ситуация не была такой, что мы думали, как мы можем превзойти Сити или как можем снова стать лучшей командой Англии. Мы просто хотели быть своей лучшей версией. Такой шанс у нас снова появился. Если все достаточно хорошо, то это хорошо. Если другая команда лучше, то ничего не поделаешь, это спорт.

Мы не можем сделать больше, чем показать свою лучшую игру. Мы постараемся снова это сделать. Конечно, для этого нужно немного удачи, меньше травм, и мы сможем приблизиться к ним.

Думаю, все согласятся, и я уверен, что Пеп сказал бы так же: мы бы не отставали от Манчестер Сити на 16 очков, если бы сейчас был нормальный сезон. Но мы отстаем. Так случилось, мы принимаем это.

В этом сезоне мы не думаем о том, как близко мы сможем подобраться к Сити. Мы думаем о том, насколько высоко мы сможем подняться в таблице. У нас хватает работы", - цитирует Клоппа Goal.

Ранее Линекер раскритиковал фанатов Ливерпуля за желание избавиться от Клоппа.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, АПЛ, футбол
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