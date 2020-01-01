WhoScored оценил игру Зинченко в матче против Арсенала

Украинец помог своей команде обыграть "канониров" в АПЛ.

Александр Зинченко в матче против Арсенала Getty Images

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити в гостях одержал победу над Арсеналом (1:0).

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и провел полный матч.

На его счету два удара, две выигранных верховых дуэли, один отбор мяча. Также Зинченко отдал 74 точные передачи (94%). Портал WhoScored оценил игру украинца в 7.1 балла (пятый показатель в команде).

Оценки за матч Арсенал - Манчестер Сити WhoScored

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 17 матчей за "горожан" во всех турнирах, отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Зинченко стал одним из лучших на поле в матче против Тоттенхэма.