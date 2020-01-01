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Манчестер Юнайтед крупно обыграл Ньюкасл

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Бруну Фернандеш забил гол и отдал результативную передачу.
Шола Шортайр против Джейкоба Мерфи
Шола Шортайр против Джейкоба Мерфи
Getty Images

Манчестер Юнайтед крупно обыграл Ньюкасл в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии.

Первый тайм шел довольно спокойно до 30-й минуты, когда Маркус Рэшфорд неожиданно открыл счет точным ударом в нижний угол ворот Карла Дарлоу.

Ньюкасл, однако, очень быстро отыгрался. Защитники хозяев упустили Аллана Сен-Максимена, который добил под перекладину рикошет.

В начале второго тайма Сен-Максимен добивал очередной рикошет от защитников Манчестер Юнайтед, однако на этот раз вратарь Давид Де Хеа смог обезвредить его удар. А на 57-й минуте Бруну Фернандеш подправил пас Неманьи Матича на Дэниэла Джеймса, который переправил мяч в ворота.

А на 75-й минуте Фернандеш забил сам. Португалец реализовал пенальти после того, как Матич пасом нашел в штрафной Ньюкасла Рэшфорда, которого сбил Джо Уиллок.

Хозяева еще трижды могли довести счет до разгромного, однако больше забить не получилось и матч завершился со счетом 3:1.

Стоит отметить, что в этмо матче в составе МЮ дебютировал 17-летний полузащитник Шола Шортайр, который на 89-й минуте вышел на замену вместо Рэшфорда.

Манчестер Юнайтед остается на втором месте и отстает от Манчестер Сити на десять очков. А Ньюкасл опустился на 17-ю пощицию и опережает идущий в зоне понижения в классе Фулхэм на три очка.

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл - 3:1

Голы: Рэшфорд, 30, Джеймс, 57, Фернандеш, 75 (пенальти) - Сен-Максимен, 36.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Шоу, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака - Матич, Джеймс (Мата, 88), Фред, Фернандеш, Рэшфорд (Шортайр, 89) - Марсьяль (Гринвуд, 70).

Ньюкасл: Дарлоу - Льюис, Ласселс, Кларк, Крафт - Хэйден, Уиллок, Альмирон (Гэйл, 79), Шелви - Жоэлинтон (Фрэйзер, 55), Сен-Максимен (Мерфи, 77).

Предупреждения: Фернандеш - Хэйден, Жоэлинтон.

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Теги: АПЛ, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл
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