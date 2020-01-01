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Манчестер Сити минимально обыграл Арсенал

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Единственный гол был забит в самом начале матча.
Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити
Getty Images

Манчестер Сити одержал минимальную победу над лондонским Арсеналом в гостевом матче 25-го тура чемпионата Англии.

Единственный гол гости провели уже на второй минуте игры. Рияд Марез с фланга навесил в штрафную площадку, где Рахим Стерлинг без помех головой переправил мяч в ворота Бернда Лено.

Далее игра шла спокойно. Хорошие атаки чаще удавались Сити, но были моменты и у Арсенала. Тем не менее, матч так и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

После этой победы Сити укрепил лидерство в чемпионате до десяти очков. Арсенал находится на десятой позиции.

Арсенал - Манчестер Сити - 0:1

Гол: Стерлинг, 2.

Арсенал: Лено - Тирни, Холдинг (Давид Луиз, 82), Мари, Бельерин - Джака, Пепе (Смит Роу, 73), Эль-Ненни (Себальос, 86), Эдегор (Ляказетт, 73), Сака - Обамеянг.

Манчестер Сити: Эдерсон - Зинченко, Стоунз, Диаш, Канселу - Фернандиньо, Де Брюйне (Жезус 73), Гюндоган - Силва, Марез, Стерлинг.

Предупреждения: Джака, Бельерин - Силва, Канселу.

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Теги: АПЛ, Манчестер Сити, Арсенал
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