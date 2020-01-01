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Вест Хэм без Ярмоленко минимально обыграл Тоттенхэм

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Вест Хэм вышел на четвертое место в турнирной таблице.
Вест Хэм - Тоттенхэм
Вест Хэм - Тоттенхэм
Getty Images

Вест Хэм минимально обыграл Тоттенхэм в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии.

Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте матча — гол забил Майкл Антонио. А вскоре после начала второго тайма Джесси Лингард с подачи Пабло Форналса удвоил преимущество Вест Хэма.

Тоттенхэм смог отыграть лишь один гол — в середине второго тайма Лукас Моура забил, а Гарет Бэйл занес в свою статистику результативную передачу.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко в заявку своей команды на этот матч не попал.

После этой победы Вест Хэм вышел на четвертое место. Тоттенхэм делит 8-9-е место с бирмингемской Астон Виллой.

Вест Хэм - Тоттенхэм - 2:1

Голы: Антонио, 5, Лингард, 47 - Моура, 64.

Вест Хэм: Фабианьски - Крессуэлл, Доусон, Диоп, Цоуфал - Соучек, Бауэн (Бенрахма, 65), Райс, Лингард (Ноубл, 90+4), Форналс (Джонсон, 82) - Антонио.

Тоттенхэм: Льорис - Регилон (Алли, 77), Санчес, Дайер, Танганга (Доэрти, 46) - Хейбьерг, Моура, Ндомбеле, Ламела (Бэйл, 46), Сон - Кейн.

Предупреждения: Соучек, Диоп, Антонио, Форналс - Ламела, Хейбьерг, Регилон.

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Теги: АПЛ, Вест Хэм, Тоттенхэм
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