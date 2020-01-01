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Гвардиола: Некоторые футболисты покинут Ман Сити

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Клуб вынужден сократить состав команды.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

В летнее трансферное окно некоторые футболисты Манчестер Сити покинут команду.

Об этом рассказал наставник команды Хосеп Гвардиола в комментарии Sky Sports.

“Все наши игроки заслуживают играть за Манчестер Сити. Нет никаких сомнений, что они обладают исключительными качествами. Но ситуация меняется, некоторые игроки не готовы принять тот факт, что они не будут выходить на поле регулярно. Поэтому некоторые футболисты покинут команду“, - поведал он.

Ранее сообщалось, что в Ман Сити опровергли слухи о о факте переговоров о возможном трансфере нападающего Лионеля Месси.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Ман Сити
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