Капитан Ливерпуля получил травму в матче с Эвертоном

Джордан Хендерсон повредил заднюю поверхность правого бедра.

Ливерпуль на своем поле проиграл Эвертону со счетом 0:2 в матче 25-го тура АПЛ. В этом поединке травмировался капитан “красных“ и был заменен на 30-й минуте поединка.

На 27-й минуте матча капитан хозяев Джордан Хендерсон ускорился и дёрнул заднюю поверхность бедра. 30-летний англичанин не смог без помощи медицинского персонала подняться на ноги. Хендерсон попытался вернуться в игру, но почти сразу же попросил замену. Вместо него на поле вышел защитник Натаниел Филлипс.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья полузащитника.

“Травма в области паха, приводящей мышцы. Никто в медицинском штабе не был оптимистичен на этот счет. Выглядит не очень хорошо, но нам нужно дождаться обследования“, — приводит слова наставника пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Хендерсон сыграл в 28 матчах за Ливерпуль, отметившись одним голом и одной результативной передачей.