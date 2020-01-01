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Капитан Ливерпуля получил травму в матче с Эвертоном

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Джордан Хендерсон повредил заднюю поверхность правого бедра.
Джордан Хендерсон
Джордан Хендерсон
Getty Images

Ливерпуль на своем поле проиграл Эвертону со счетом 0:2 в матче 25-го тура АПЛ. В этом поединке травмировался капитан “красных“ и был заменен на 30-й минуте поединка.

На 27-й минуте матча капитан хозяев Джордан Хендерсон ускорился и дёрнул заднюю поверхность бедра. 30-летний англичанин не смог без помощи медицинского персонала подняться на ноги. Хендерсон попытался вернуться в игру, но почти сразу же попросил замену. Вместо него на поле вышел защитник Натаниел Филлипс. 

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья полузащитника.

“Травма в области паха, приводящей мышцы. Никто в медицинском штабе не был оптимистичен на этот счет. Выглядит не очень хорошо, но нам нужно дождаться обследования“, — приводит слова наставника пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Хендерсон сыграл в 28 матчах за Ливерпуль, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

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Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Джордан Хендерсон
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