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Эвертон обыграл Ливерпуль в матче чемпионата Англии

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Эвертон добыл первую с 1999 года победу на Энфилд-Роуд.
Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль - Эвертон
Getty Images

Эвертон впервые за более, чем 20 лет, обыграл Ливерпуль в гостевом матче чемпионата Англии. Случилось это в 25-м туре.

Гости открыли счет очень быстро. Уже на 3-й минуте Хамес Родригес вывел на ударную позицию Ришарлисона, который пробил низом и не промахнулся.

Ливерпуль несколько раз мог сравнивать, а у Эвертона было немало возможностей увеличить перевес. Но в этот вечер отлично играли оба вратаря — Алиссон Бекер в воротах Ливерпуля и голкипер Эвертона Джордан Пикфорд, которые обезвредили немало опасных ударов.

Лишь под конец матча Трент Александер-Арнольд в своей штрафной сбил Доминика Кэлверта-Льюина и ГюльфиСигурдссон реализовал пенальти.

После этого поражения Ливерпуль опустился вниз в турнирной таблице и теперь делит с Эвертоном 6-7-ю позицию.

Ливерпуль - Эвертон - 0:2

Голы: Ришарлисон, 3, Сигурдссон, 83 (пенальти).

Ливерпуль: Алиссон - Робертсон, Кабак, Хендерсон (Филлипс, 30), Александер-Арнолд - Вейналдум, Джонс (Шакири, 63), Алькантара (Ориги, 87) - Фирмино, Салах, Мане.

Эвертон: Пикфорд - Коулмэн, Динь, Годфри, Кин, Холгейт - Дукуре, Дэйвис, Гомеш (Сигурдссон, 59) - Ришарлисон (Ивоби, 86), Родригес (Кэлверт-Льюин, 62).

Предупреждения: Кабак, Мане - Гомеш.

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Теги: АПЛ, Ливерпуль, Эвертон
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