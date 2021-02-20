Саутхэмптон отобрал очки у Челси

Лондонцы добыли ничью, забив с пенальти в середине второго тайма.

Лондонский Челси потерял очки в гостевом матче 25-го тура чемпионата Англии против Саутхэмптона.

Южане открыли счет в середине первого тайма, реализовав первый же подходящий момент. Нэйтан Рэдмонд вывел один ни один Такуми Минамино, котороый переиграл и вратаря челчи Эдуара Менди, и защитника Сесара Аспиликуэту.

У Челси в атаке мало, что получалось, однако в начале второго тайма вышло заработать пенальти. Дэниэл Ингз сбил в своей штрафной Мэйсона Маунта, который сам же реалиовал 11-метровый удар.

Ближе к концу матча команды обменялись опасными атаками, однако счет так и остался ничейным. Челси смог подняться на четвертую позицию в турнирной таблице, а Саутхэмптон занимает 13-е место.

Саутхэмптон - Челси - 1:1

Голы: Минамино, 33 - Маунт, 54 (пенальти).

Саутхэмптон: Маккарти - Бертран, Вестергор, Салису, Беднарек - Минамино (Телла, 76), Уорд-Проуз, Ромеу, Дженепо - Рэдмонд (Нлундулу, 90+4), Ингз (Адамс, 85).

Челси: Менди - Рюдигер, Зума, Аспиликуэта - Алонсо, Канте, Ковачич (Жоржиньо, 76), Маунт, Вернер, Джеймс - Абрахам (Хадсон-Одои, 46 (Зиеш, 76)).

Предупреждения: Маккарти - Алонсо.