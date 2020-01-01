Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Анри и Виейра – претенденты на тренерское кресло Борнмута

Комментариев: 0
Руководство клуба отдает предпочтение главному тренеру Монреаля.
Тьерри Анри
Тьерри Анри
Getty Images

Клуб Чемпионшипа Борнмут ищет главного тренера. Англичане планируют выйти на команду МЛС Монреаль, чтобы поставить в известность о переговорах с их главным тренером Тьерри Анри.

Как отмечает Sky Sports, Анри является самым предпочтительным кандидатом на место уволенного Джейсона Тиндалла.

Также в шорт-листе Борнмута находятся Патрик Вийера (последнее место работы – Ницца), Давид Вагнер (ранее тренировал Шальке, Хаддерсфилд).

Борнмут занимает шестое место в таблице Чемпионшипа и претендует на возвращение в элиту. До Норвича на первом месте — 12 очков.

Поделись:
Теги: Тьерри Анри, Борнмут
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь