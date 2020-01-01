Анри и Виейра – претенденты на тренерское кресло Борнмута

Руководство клуба отдает предпочтение главному тренеру Монреаля.

Клуб Чемпионшипа Борнмут ищет главного тренера. Англичане планируют выйти на команду МЛС Монреаль, чтобы поставить в известность о переговорах с их главным тренером Тьерри Анри.

Как отмечает Sky Sports, Анри является самым предпочтительным кандидатом на место уволенного Джейсона Тиндалла.

Также в шорт-листе Борнмута находятся Патрик Вийера (последнее место работы – Ницца), Давид Вагнер (ранее тренировал Шальке, Хаддерсфилд).

Борнмут занимает шестое место в таблице Чемпионшипа и претендует на возвращение в элиту. До Норвича на первом месте — 12 очков.