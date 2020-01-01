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Судьбу поединка Вулверхэмптон - Лидс решил автогол

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"Волки" улучшили позиции в турнирной таблице АПЛ.
Иллан Мелье
Иллан Мелье
Getty Images

Вулверхэмптон одержал победу над Лидс Юнайтед в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила на домашнем поле Вулверхэмптона и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 64-й минуте матча. Адама Траоре прострелил по воротам, мяч попал в перекладину, а затем срикошетил от спины голкипера Иллана Мелье.

Вулверхэмптон поднялся на 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка. Лидс (33 балла) - 12-й.

Вулверхэмптон - Лидс Юнайтед 1:0
Гол: Меслье, 64 (в свои ворота)

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Кастро (Марсал, 60,  Аит-Нури, 82), Коуди, Саисс, Дендонкер, Семеду - Траоре, Моутиньо, Невеш, Нету — Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 87).

Лидс Юнайтед: Меслье -  Купер, Эйлинг, Даллас, Стрейк — Клих (Алиоски, 81), Шеклтон (Эрнандес, 66), Харрисон (Элдер Кошта, 81) — Рафинья, Бэмфорд, Робертс.

Предупреждение: Нету

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Теги: Вулверхэмптон, Лидс, АПЛ
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