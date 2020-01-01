Увольнение Моуринью дорого обойдется Тоттенхэму - источник

Леви подождет с решением до конца сезона.

Вопрос увольнения главного тренера Тоттенхэма Жозе Моуринью пока не рассматривается. Руководство клуба решило дождаться конца сезона, прежде чем решить вопрос о будущем португальского специалиста.

Об этом сообщает ESPN.

Источник отмечает, что Дэниел Леви не спешит увольнять Моуринью, поскольку в случае отставки по контракту тренеру должны будут заплатить 35 млн долларов.

Кроме того, в руководстве клуба считают, что португалец все еще может выиграть с Тоттенхэмом трофей в этом сезоне. В апреле состоится финальный поединок Кубка Лиги с Ман Сити. Также команда имеет все шансы победить в Лиге Европы.

Во главе Тоттенхэма Моуринью стал в ноябре 2019 года. В АПЛ команда занимает 9-е место после 23 матчей.