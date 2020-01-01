Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Увольнение Моуринью дорого обойдется Тоттенхэму - источник

Комментариев: 0
Леви подождет с решением до конца сезона.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Вопрос увольнения главного тренера Тоттенхэма Жозе Моуринью пока не рассматривается. Руководство клуба решило дождаться конца сезона, прежде чем решить вопрос о будущем португальского специалиста.

Об этом сообщает ESPN.

Источник отмечает, что Дэниел Леви не спешит увольнять Моуринью, поскольку в случае отставки  по контракту тренеру должны будут заплатить 35 млн долларов.

Кроме того, в руководстве клуба считают, что португалец все еще может выиграть с Тоттенхэмом трофей в этом сезоне. В апреле состоится финальный поединок Кубка Лиги с Ман Сити. Также команда имеет все шансы победить в Лиге Европы.

Во главе Тоттенхэма Моуринью стал в ноябре 2019 года. В АПЛ команда занимает 9-е место после 23 матчей.

Поделись:
Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, АПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь