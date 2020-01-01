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Ливерпуль останется без помощи ключевых игроков

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Против Эвертона не сыграют двое полузащитников.
Фабиньо
Фабиньо
Getty Images

В матче 25-го тура чемпионата Англии не смогут поучаствовать полузащитники Фабиньо и Джеймс Милнер.

Об этом рассказал главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.

“Наби Кейта уже возобновил тренировки вместе с командой, мы оценим его состояние непосредственно перед игрой. Фабиньо не тренировался. По нему нет ничего нового, как и по остальным травмированным - Джеймсу Милнеру и Диогу Жоте. Их состояния недостаточно для того, чтобы сыграть с Эвертоном в выходные“, - цитирует Клоппа пресс-служба Ливерпуля.

Дерби между Ливерпулем и Эвертоном состоится в субботу, 20 февраля. В данный момент “красные“ занимают шестое место в таблице АПЛ, набрав 40 очков. Эвертон - седьмой (37 баллов).

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Фабиньо, Джеймс Милнер
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