Ливерпуль останется без помощи ключевых игроков

Против Эвертона не сыграют двое полузащитников.

В матче 25-го тура чемпионата Англии не смогут поучаствовать полузащитники Фабиньо и Джеймс Милнер.

Об этом рассказал главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.

“Наби Кейта уже возобновил тренировки вместе с командой, мы оценим его состояние непосредственно перед игрой. Фабиньо не тренировался. По нему нет ничего нового, как и по остальным травмированным - Джеймсу Милнеру и Диогу Жоте. Их состояния недостаточно для того, чтобы сыграть с Эвертоном в выходные“, - цитирует Клоппа пресс-служба Ливерпуля.

Дерби между Ливерпулем и Эвертоном состоится в субботу, 20 февраля. В данный момент “красные“ занимают шестое место в таблице АПЛ, набрав 40 очков. Эвертон - седьмой (37 баллов).