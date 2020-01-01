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Ман Сити отрицает переговоры о трансфере Месси

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Английский клуб не вел и не ведет переговоров ни с футболистом, ни с Барселоной.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

В Манчестер Сити отрицают факт переговоров о возможном трансфере нападающего Лионеля Месси.

Как пишет Sky Sports, в английском клубе утверждают, что ни прошлым летом, ни после этого не вели переговоры с аргентинцем и не делали ему предложений.

Аргентинец летом станет свободным агентом и сможет перейти в любой клуб бесплатно. Прошлым летом, когда Месси намеревался сменить команду, Ман Сити и ПСЖ назывались главными претендентами на аргентинца.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, футбол
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