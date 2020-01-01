Анчелотти: Когда Ман Сити забили второй гол, стало совсем трудно

Итальянский эксперт прокомментировал поражение своей команды.

Эвертону было крайне тяжело сражаться с лидером турнирной таблицы АПЛ Манчестер Сити.

Об этом рассказал главный тренер “ирисок“ Карло Анчелотти в комментарии BBC.

“Нам было тяжело, почти нереально было им противостоять. Мы были в игре на протяжении часа, мы бились. Когда они забили второй гол, стало совсем трудно. Сити - лучшая команда Англии на данный момент, а мы на другом уровне. Они обладают мастерством, мощью, они верят в себя. С ними крайне тяжело соперничать“, - заявил он.

При этом эксперт пообещал гораздо лучший результат в ближайшем поединке.

“С Ливерпулем мы покажем другую игру. Мы хорошо выступаем на выезде в последнее время, верим, что сыграем лучше. У Ливерпуля фантастическая команда, но в футболе нельзя загадывать наперед“, - отметитл Анчелотти