Гвардиола: Футбол не строится только на защите или только на атаке

Тренер "горожан" прокомментировал победу над Эвертоном.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что поединок в рамках чемпионата Англии с Эвертоном был довольно сложным для его подопечных.

Об этом специалист рассказал в комментарии BBC.

“Вышла сложная игра. Поле в неидеальном состоянии, а Эвертон играет с упором на физическую подготовку. Мы сыграли хорошо, парни действовали так, как нужно, и мы набрали три очка.

У нас есть мастера в передней линии, но их успехи зависят от паса. Когда мы доходим до финальной трети, мы слишком торопимся, надо проявлять терпение. Второй гол как пример: не можешь сразу заметить забегание - сделай дополнительный пас.

Футбол не строится только на защите или только на атаке. Нельзя выиграть титул без хорошей обороны, и мы как раз пропускаем мало мячей и допускаем мало моментов у своих ворот. А ведь Эвертон забил 3 на Олд Траффорд, забил 5 Тоттенхэму - он умеет создавать голевые шансы“, - заявил он.