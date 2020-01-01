Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Подопечные Гвардиолы одержали очередную уверенную победу.

Эвертон - Манчестер Сити Getty Images

В рамках перенесенного 16-го тура чемпионата Англии Эвертон на своем поле потерпел поражение от Манчестер Сити (1:3).

В составе победителей отличились Фил Фоден, Рияд Марез и Бернарду Силва. Единственный мяч хозяев на счету Ришарлисона.

Смотрите видео голов и обзор матча Эвертон - Манчестер Сити:

Эвертон — Манчестер Сити 1:3

Голы: Ришарлисон, 37 — Фоден, 32, Марез, 63, Силва, 7

Эвертон: Пикфорд — Холгейт, Кин, Мина, Годфри, Динь - Сигурдссон (Хамес, 69), Дэвис, Ивоби (Кинг, 69), Дукуре — Ришарлисон.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Лапорт, Диаш, Уокер — Родри (Фернандиньо, 90+2), Фоден, Марез — Бернарду Силва, Стерлинг (Де Брюйне, 80), Жезус.

Предупреждения: Дукуре, Ришарлисон — Стерлинг