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Манчестер Сити обыграл Эвертон в матче чемпионата Англии

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Сити упрочняет свое лидерство в турнирной таблице.
Люка Динь против Бернарду Силвы
Люка Динь против Бернарду Силвы
Getty Images

Манчестер Сити обыграл ливерпульский Эвертон в гостевом матче 16-го тура чемпионата Англии.

После спокойного начала первого тайма по истечении получаса игры Фил Фоден быстрее всех сориентировался после того, как мяч отскочил ему прямо под точный удар по воротам Джордана Пикфорда.

Эветон ответил тут же — Люка Динь пробил по воротам Эдерсона Мораеса, но попал в штангу, от которой мяч отскочил в Ришарлисона и влетел в ворота.

В начале второго тайма Пикфорд обезвредил опасный удар Бернарду Силвы, который оказался один в штрафной площадке Эвертона, а в середине второго тайма Манчестер Сити забил второй гол. Рияд Марез после паса от Силвы закрутил точно в дальний угол ворот.

А через десять минут гости поставили точку в этом матче. Габриэл Жезус скинул на Силву, который в несколько касаний вышел на ударную позицию и пробил точно в угол ворот Пикфорда.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных.

После этой победы Сити укрепил свое лидерство в турнирной таблице и теперь опережает Манчестер Юнайтед и Лестер на десять очков. Эвертон остается на седьмом месте и отстает от зоны выхода в еврокубки на пять очков.

Эвертон - Манчестер Сити - 1:3

Голы: Ришарлисон, 37 - Фоден, 32, Марез, 63, Силва, 77.

Эвертон: Пикфорд - Годфри, Мина (Коулмэн, 18), Кин, Холгейт - Динь, Дукуре, Дэйвис (Родригес, 69), Сигурдссон, Ивоби (Кинг, 69) - Ришарлисон.

Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Диаш, Ляпорт, Уокер - Родри (Фернандиньо, 90+1), Силва, Фоден - Жезус, Марез, Стерлинг (Де Брюйне, 80).

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Теги: АПЛ, Эвертон, Манчестер Сити
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