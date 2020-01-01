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Капитан Ливерпуля - о победе над Лейпцигом: Это был важный матч для нас

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Футболист отметил хорошую оборону, которую продемонстрировал Ливерпуль.
Джордан Хендерсон
Джордан Хендерсон
Getty Images

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон поделился своим мнением по поводу победы команды над Лейпцигом (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Это был важный матч для нас. Мы довольны своей игрой.  Важно, что мы забили и при этом не пропустили. На протяжении всего матча мы хорошо прессинговали и были опасны впереди. Игра нам удалась, и мы победили, но мы сделали лишь полдела.

Конечно, обидно, что мы не смогли реализовать все свои моменты, но мы продолжали искать шанса у чужих ворот и в итоге были вознаграждены за свои усилия. Мы должны быть довольны этим результатом, потому что Лейпциг - очень хорошая команда. Наши нападающие активно играли весь матч и в итоге забили два гола.

Мы хотим продолжать в этом же духе и будем сражаться в каждой игре. В текущем сезоне было много сложных ситуаций, но нам надо готовиться к каждой игре и решать проблемы по мере поступления. Если мы будем действовать именно так, то добьемся успеха до конца сезона.

Я думаю, мы хорошо оборонялись большую часть игры. Не только защитники. Нападающие хорошо прессинговали, а полузащитники быстро отбирали мяч. Нам надо чаще играть в подобном ключе", - приводит слова Хендерсона официальный сайт УЕФА.

Ранее главный тренер "красных" Юрген Клопп подвел итоги этого поединка.

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Теги: Джордан Хендерсон, Ливерпуль, Лига чемпионов
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