Руни "разнес" систему VAR

Именитый англичанин раскритиковал систему видеоповторов.

Главный тренер Дерби Каунти Уэйн Руни поделился мыслями о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

"Некоторые решения VAR в АПЛ очень разочаровывают. Ты не понимаешь, как к этому решению пришли судьи. Лично я считаю, что футбол станет лучше без VAR. Нужно довериться судьям, хоть и бывают моменты, когда мы недовольны их работой.

Просмотры VAR лишают футбол эмоций. Я забивал голы, возможно, находясь с офсайде, но все равно праздновал, просто посмотрев на бокового судью", - приводит слова Руни Sky Sports.

Напомним, что в чемпионате Англии систему видеопомощи арбитрам начали использовать в 2019 году.