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Сульшер - о новом контракте с МЮ: Я в себе полностью уверен

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Норвежец признался, что еще не думал о продлении своего соглашения.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о том, что клуб в ближайшее время может подписать с ним новый контракт.

"Мы еще не обсуждали этот вопрос с руководством. Я сконцентрирован на своей работе. Главное - добиться стабильности в игре. Если команда проигрывает - все говорят о кризисе и проблемах. Понимаете, когда пропускаешь от Эвертона на последних минутах, появляются громкие заголовки.

Но если смотреть изнутри, то наши дела идут хорошо. Ощущается, что мы на верном пути и знаем, что делать дальше. Было много критики и обсуждений, но я первым делом определился со стратегией, поэтому верю в себя и не думаю о критике", - зяявил Сульшер в интервью VG.

Напомним, что норвежец воглавил МЮ в декабре 2018 года. Текущий контракт специалист рассчитан до лета 2022 года.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, футбол
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