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Челси на родном поле легко обыграл Ньюкасл

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Команда Томаса Тухеля вновь в топ-4.
Челси — Ньюкасл
Челси — Ньюкасл
Getty Images

В понедельник, 15 февраля, Челси в рамках 24-го тура чемпионата Англии сыграл с Ньюкасл Юнайтед.

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе лондонцев голы забили Оливье Жиру, вышедший на замену на 20-й минуте из-за травмы Тэмми Абрахама, и Тимо Вернер.

Челси одержал 4 победы в АПЛ подряд, набрал 42 очка и поднялся на 4-е место. Столько же баллов у Вест Хэма, но у “молотков“ хуже разница забитых и пропущенных мячей.

Челси – Ньюкасл 2:0

Голы: Жиру, 31, Вернер, 39

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Теги: Челси, Ньюкасл, АПЛ
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