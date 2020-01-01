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Вест Хэм без проблем обошел Шеффилд Юнайтед

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"Молотобойцы" обошлись без помощи Ярмоленко.
Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед
Getty Images

В понедельник, 15 февраля, Вест Хэм в рамках 24-го тура чемпионата Англии сыграл с аутсайдером таблицы АПЛ Шеффилд Юнайтед. 

Подопечные Дэвида Мойеса разгромили 

“Клинки“ не сумели ничего противопоставить подопечным Дэвида Мойеса. Судьбу встречи решили забитые мячи Райса, Диопа и Фредерикса.

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко все еще восстанавливается от травмы, поэтому этот поединок он пропустил.

Вест Хэм – Шеффилд 3:0

Голы: Райс, 41 (пен.), Дион, 58, Фредерикс, 90+6

Вест Хэм: Фабианьски, Цоуфал, Диоп, Доусон, Джонсон (Фредерикс, 90), Лансини (Нобл, 63), Соучек, Лингард (Бенрахма, 82), Райс, Боуэн, Крессуэлл.

Шеффилд: Рэмсдейл, Стивенс, Иган (Джагелка, 85), Ампаду, Богл, Осборн, Норвуд (Макберни, 62), Ландстрем, Башем, Макголдрик, Шарп.

Предупреждения: Башем, Ландстрем

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Теги: Вест Хэм, Шеффилд Юнайтед, АПЛ
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