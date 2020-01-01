Арсенал - Лидс 4:2 Видео голов и обзор матча АПЛ
Хет-трик Обамеянга помог "канонирам" победить Лидс.
Арсенал одержал победу над Лидсом (4:2) в матче 24-го тура чемпионата Англии.
В составе лондонцев три мяча на свой лицевой счет записал нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Еще один гол в составе "канониров" забил Эктор Бельерин.
Лидс ответил взятием ворот в исполнении Паскаля Стрейка и Элдера Кошты.
Арсенал - Лидс 4:2
Голы: Обамеянг, 13, 41, 47, Бельерин, 45 — Стрейк, 58, Кошта, 69
Арсенал: Лено — Суареш, Бельерин, Давид Луиз, Габриэл — Джака, Смит-Роу (Виллиан, 62), Эдегор (Эль-Ненни, 78), Себальос (Холдинг, 89), Сака — Обамеянг.
Лидс: Меслье — Стрейк, Эйлинг, Купер, Даллас — Шеклтон, Клих (Робертс, 46), Алиоски (Хаггинс, 53), Харрисон (Элдер Кошта, 46), Рафинья — Бэмфорд.
Предупреждения: Стрейк, Даллас
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