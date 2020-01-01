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Арсенал - Лидс 4:2 Видео голов и обзор матча АПЛ

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Хет-трик Обамеянга помог "канонирам" победить Лидс.

Арсенал - Лидс
Арсенал - Лидс
Getty Images

Арсенал одержал победу над Лидсом (4:2) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

В составе лондонцев три мяча на свой лицевой счет записал нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Еще один гол в составе "канониров" забил Эктор Бельерин.

Лидс ответил взятием ворот в исполнении Паскаля Стрейка и Элдера Кошты.

Арсенал - Лидс 4:2

Голы: Обамеянг, 13, 41, 47, Бельерин, 45 — Стрейк, 58, Кошта, 69

Арсенал: Лено — Суареш, Бельерин, Давид Луиз, Габриэл — Джака, Смит-Роу (Виллиан, 62), Эдегор (Эль-Ненни, 78), Себальос (Холдинг, 89), Сака — Обамеянг.

Лидс: Меслье — Стрейк, Эйлинг, Купер, Даллас — Шеклтон, Клих (Робертс, 46), Алиоски (Хаггинс, 53), Харрисон (Элдер Кошта, 46), Рафинья — Бэмфорд.

Предупреждения: Стрейк, Даллас

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Теги: Арсенал, Лидс, футбол
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