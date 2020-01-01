Линекер раскритиковал фанатов Ливерпуля за желание избавиться от Клоппа
Экс-футболист сборной Англии поразмыслил о неудачах Ливерпуля в АПЛ.
Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер, ныне работающий футбольным телеэкспертом, отреагировал на призывы некоторых фанатов Ливерпуля уволить главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.
"Вопрос небольшому количеству болельщиков Ливерпуля, которые призывают отправить Клоппа в отставку, - вы что, совсем с ума сошли?" - написал Линекер в Twitter.
Напомним, что поражение от Лестера (1:3) стало для "красных" третьим подряд в текущем сезоне АПЛ. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Манчестер Сити на 13 очков.
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