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Арсенал обыграл Лидс в матче чемпионата Англии

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Пьер-Эмерик Аубамеянг оформил хет-трик.
Гранит Джака против Тайлера Робертса
Гранит Джака против Тайлера Робертса
Getty Images

Лондонский Арсенал со счетом 4:2 обыграл Лидс в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии.

Хощяева начали забивать практически сразу. После двух опасных моментов на первых минутах матча Пьер-Эмерик Аубамеянг после паса от Гранита Джаки вошел в штрафную площадку Лидса и точно пробил в нижний угол ворот Иляна Мелье.

В середине первого тайма в ворота гостей был назначен пенальти, однако после просмотра VAR судья Стюарт Эттуэлл отменил свое решение — Бакайо Сака упал в штрафной Лидса сам. Однако вскоре Арсенал таки получил право на удар с 11-метровой отметки — после того, как Мелье снес того же Сака. Удар Аубамеянга был точен — 2:0.

А перед самым перерывом лондонцы забили третий гол — Эктор Бельерин обыгрался с Дани Себальосом и точно пробил низом в угол ворот Лидса без шансов для Мелье. Но и на этом Арсенал не остановился — сразу после перерыва Аубамеянг оформил хет-трик, замкнув подачу Эмила Смита-Роу в штрафную Лидса.   

Лидс доволно быстро начал отыгрываться. На исходе часа игры Паскаль Стрейк опередил Давида Луиза и головой отправил мяч в ворота Бернда Лено. А через десять минут вышедшие на замену Тайлер Робертс и Элдер Кошта организовали второй гол Лидса. Валлиец прострелил в центр штрафной площадки Арсенала на одинокого португальца, который одним касанием переправил мяч в ворота.

После этой победы Арсенал остается на 10-м месте в турнирной таблице, отставая от зоны выхода в еврокубки на пять очков. Лидс находится сразу позади лондонцев, на 11-й позиции.

Арсенал - Лидс - 4:2

Голы: Аубамеянг, 13, Аубамеянг, 41 (пенальти), Бельерин, 45, Аубамеянг, 47 - Стрейк, 58, Кошта, 69.

Арсенал: Лено - Соареш, Давид Луиз, Габриэл, Бельерин - Джака, Сака, Себальос (Холдинг, 89), Эдегор (Эльнени, 78), Смит-Роу (Виллиан, 62) - Обамеянг.

Лидс: Мелье - Алиоски (Хаггинс, 53), Эйлинг, Купер, Шеклтон - Харрисон (Кошта, 46), Стрейк, Даллас, Клих (Робертс, 46), Рафинья - Бэмфорд.

Предупреждения: Стрейк, Даллас.

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Теги: АПЛ, Лидс, Арсенал
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