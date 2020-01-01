Манчестер Юнайтед потерял очки в матче чемпионата Англии против Вест Бромвича

Бруну Фернандеш помог своей команде уйти от поражения.

Манчестер Юнайтед сыграл вничью 1:1 гостевой матч 24-го тура чемпионата Англии против Вест Бромвича.

Хозяева открыли счет в матче уже на третьей минуте Мбайе Дьянь выиграл борьбу наверху у Виктора Линделефа и головой отправил мяч в ворота Давида Де Хеа.

Манчестер Юнайтед в первом тайме смог создать несколько моментов, однако сравнял счет лишь перед перерывом. Бруну Фернандеш с лету в одно касание замкнул передачу Люка Шоу.

В конце второго тайма Вест Бромвич мог забивать дважды, однако Де Хеа обезвредил сначала удар Дьяня, потом его же добивание. А за две минуты до конца игры удару Дьяня не хватило точности.

Манчестер Юнайтед после этой ничьей делит второе-третье место с Лестером, а Вест Бромвич на 19-й позиции продолжает борьбу за сохранение места в элитном дивизионе.

Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед - 1:1

Голы: Дьянь, 2 - Фернандеш, 44.

Вест Бромвич: Джонстон - Таунсенд, Аджайи, Бартли, Пелтьер (Ферлонг, 46) - Перейра, Йокушлу (Ливермор, 67), Мэйтленд-Найлз, Галлахер, Снодграсс (Филлипс, 87) - Дьянь.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Шоу, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака - Фред (Ван де Бек, 79), Рэшфорд, Мактомини, Фернандеш, Марсьяль (Гринвуд, 66) - Кавани.

Предупреждения: Галлахер, Бартли, Мэйтлэнд-Найлс, Снодграсс, Дьянь.