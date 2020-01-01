Ливерпуль может усилиться вингером Лидса

24-летний футболист может продолжит карьеру в АПЛ.

Полузащитник Лидса Рафинья попал в сферу интересов Ливерпуля.

Об этом сообщает Goal.com.

Прошлой осенью Лидс заплатил Ренну за переход 24-летнего бразильца 17 миллионов фунтов. С того момента Рафинья забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 25 матчах в составе Белых.

Сегодня Лидс сыграет с Арсеналом в 24-м туре английской Премьер-лиги. Начало матча — в 18:30.

Ливерпуль после 24 туров занимает четвертое место в чемпионате. От Манчестер Сити Красные отстают на 13 очков.