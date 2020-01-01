Гвардиола указал на проблему Ливерпуля

Испанский эксперт оценил игру "красных".

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился своими мыслями об отличии игры Ливерпуля в этом сезоне от того, что команда демонстрировала в прошлом.

“Игроки Ливерпуля не так точны в штрафной площадке, как раньше, но качество их команды осталось прежним. Я всегда с удовольствием смотрю игры Ливерпуля как зритель“, – заявил Гвардиола.

Также, по словам наставника “горожан“, травмы препятствовали амбициям Ливерпуля в этом сезоне, но их обычно плодотворная тройка лидеров была доступна большую часть сезона.

Сейчас Ливерпуль находится на 4 месте в турнирной таблице АПЛ с 40 очками после 24 матчей, и отстает от лидирующего Манчестер Сити на 13 баллов. При этом у лидера рейтинга есть еще и игра в запасе.