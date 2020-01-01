Манчестер Сити — Тоттенхэм 3:0 видеообзор матча чемпионата Англии

Илкай Гюндоган оформил дубль, Эдерсон Мораес сделал голевую передачу.

Александр Зинченко против Харри Кейна Getty Images

Манчестер Сити со счетом 3:0 обыграл лондонский Тоттенхэм в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии.

Открыл счет в матче Родри, который реализовал пенальти, а во втором тайме Илкай Гюндоган сделал дубль. Ассистентом немецкого полузащитника Манчестер Сити во втором голе стал вратарь Эдерсон Мораес, который сделал результативную передачу от своих ворот.

Рахим Стерлинг мог забить четвертый гол, но, пробивая из выгодной позиции, он попал в ногу вратаря Тоттенхэма Юго Льориса.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вышел в стартовом составе и сыграл весь матч.

Манчестер Сити - Тоттенхэм - 3:0

Голы: Родри, 23, Гюндоган, 50, Гюндоган, 66.

Манчестер Сити: Эдерсон - Зинченко, Стоунз, Лапорт, Канселу - Эрнандес, Силва, Гюндоган (Торрес, 69) - Жезус (Марез, 79), Фоден, Стерлинг.

Тоттенхэм: Льорис - Дэйвис, Санчес, Дайер, Танганга - Хейбьерг, Ламела (Бэйл, 72), Ндомбеле (Алли, 64), Моура (Сиссоко, 46), Сон - Кейн.

Предупреждения: Силва - Ламела, Дайер, Дэйвис.