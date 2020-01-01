Манчестер Сити крупно обыграл Тоттенхем в матче чемпионата Англии

Одну из голевых передач сделал вратарь Эдерсон Мораес.

Манчестер Сити одержал крупную победу над лондонским Тоттенхэмом в матче 24-го тура чемпионата Англии.

Хозяева реализовали первый же момент. Пьер-Эмил Хейбьерг, пытаясь вынести мяч из своей штрафной площадки, ударил по ноге Илкая Гюндогана. Вратарь Тоттенхэма Юго Льорис смог дотянуться до мяча после удара Родри с пенальти, однако тот все равно отлетел в ворота.

Вскоре после перерыва Манчестер Сити создал второй момент, который стал результативным. Рахим Стерлинг точным пасом нашел опередившего защитников Гюндогана, который переправил мяч в сетку ворот.

А на 66-й минуте в третьем голе Манчестер Сити поучаствовал вратарь Эдерсон Мораес. Бразилец точным пасом от ворот вывел Гюндогана на удобную позицию. Тот обработал мяч и катнул мимо Льориса.

В самом конце игры Рахим Стерлинг мог забивать четвертый, но попал в ногу вратаря Тоттенхэма.

Украинский защитник Сити Александр Зинченко вышел в стартовом составе своей команды и отыграл весь матч.

Манчестер Сити - Тоттенхэм - 3:0

Голы: Родри, 23, Гюндоган, 50, Гюндоган, 66.

Манчестер Сити: Эдерсон - Зинченко, Стоунз, Лапорт, Канселу - Эрнандес, Силва, Гюндоган (Торрес, 69) - Жезус (Марез, 79), Фоден, Стерлинг.

Тоттенхэм: Льорис - Дэйвис, Санчес, Дайер, Танганга - Хейбьерг, Ламела (Бэйл, 72), Ндомбеле (Алли, 64), Моура (Сиссоко, 46), Сон - Кейн.

Предупреждения: Силва - Ламела, Дайер, Дэйвис.